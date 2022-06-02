Создателей вакцин «Спутник V» и «КовиВак» выбрали академиками РАН

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В Российской академии наук (РАН) прошли выборы академиков и член-корреспондентов, сообщает РБК.

Академиками в отделение медицинских наук были избраны разработчики российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «КовиВак» — заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов и гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Всего на текущих выборах РАН было заявлено 96 вакансий академиков и 218 вакансий членов-корреспондентов. Голосование проходило на общем собрании. На выборах академиков голосовали только академики, член-корреспондентов — все члены академии. Для избрания кандидатам нужно было набрать две трети голосов.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Она стала одной из первых вакцин в мире и самой массовой в РФ. При этом ее, как и другие российские вакцины от ковида, до сих пор не зарегистрировали ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство лекарственных средств.

Вакцину «КовиВак» в России зарегистрировали в феврале 2021 года. Она пользовалась большим спросом среди россиян, из-за ограниченного количества доз привиться ею могли не все желающие. Но в мае 2022-го изготовитель «КовиВак», компания «Нанолек» заявила об остановке производства препарата в связи с отсутствием заявок на него от Минздрава.

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