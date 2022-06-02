Россия допустила «событие неплатежа» по облигациям Минфина. Формально это еще не дефолт. Минфин пообещал рассмотреть все претензии

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Министерство финансов России готово рассмотреть и при наличии оснований урегулировать претензии инвесторов по выплатам дополнительных процентов по еврооблигациям Россия-2022. Об этом, сообщает РБК, заявили в ведомстве.

1 июня Комитет по определению кредитных событий (CDS) при Международной ассоциации свопов и деривативов признал по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаченных процентов на 1,9 миллиона долларов.

Россия должна была перевести выплаты на 522 миллиона долларов по этим обязательствам 4 апреля. Сделать это не получилось, поскольку с начала апреля Минфин США запретил РФ использовать замороженные резервы для оплаты долгов. Тогда российское ведомство решило исполнить обязательства в рублях, что западные участники рынка сочли несогласованным изменением валюты платежа и приготовились объявить дефолт.

В итоге в конце 30-дневного льготного периода Минфин РФ все же перечислил выплаты в долларах, но не заплатил дополнительные проценты, которые начислялись на основную сумму долга, пока он не был погашен. Из-за этого участники рынка обратились в CDS.

В свою очередь в Минфине РФ объяснили задержку по выплатам «неправомерными действиями иностранных финансовых посредников». Ведомство также сообщило, что 24 мая разорвало отношения с лондонским филиалом Citibank, который выполнял функции платежного агента по евробондам с погашением в 2023, 2028, 2042 и 2043 годах. Теперь эти функции переданы Национальному расчетному депозитарию.

Министерство предложило недовольным инвесторам направить свои обращения на электронную почту ведомства и депозитария: debt@minfin.gov.ru и eurobonds@nsd.ru.

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Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине.

В конце мая Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяла РФ производить выплаты по госдолгу. В Минфине России заявили, что будут проводить выплаты в рублях с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты за российский газ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что грозящий России технический дефолт «никак не повлияет на экономику», а у страны достаточно валюты и ресурсов для выплат по госдолгу.

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