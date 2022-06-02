Пеле призвал Путина остановить войну в Украине

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Бывший игрок сборной Бразилии Пеле опубликовал в инстаграме обращение к президенту РФ Владимиру Путину, призвав его остановить войну в Украине.

«Этот конфликт безнравственен, не имеет оправдания и приносит лишь боль, страх, террор и страдания. Нет ни единой причины, чтобы он продолжался», — пишет Пеле, которого называют лучшим футболистом ХХ века.

Войны существуют лишь для того, чтобы разделять нации, и нет ни одной идеологии, которая оправдывала бы запуски ракет, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных.

Я прожил восемь десятилетий, в течение которых я видел войны, слышал ненавистнические высказывания, пропагандирующие зверства во имя национальной безопасности бесхребетными лидерами. Мы должны остановить это и измениться.

Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду отдавать свой голос во имя мира.

Сила, способная остановить этот конфликт, находится в ваших руках. Тех же, которые я пожимал в Москве, во время нашей последней встречи в 2017 году.

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