Экипажам самолетов в России выдадут пластиковые наручники и ремни, чтобы связывать нарушителей порядка
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Члены экипажей пассажирских самолетов в России смогут применять к нарушителям порядка на борту специальные средства — пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. Оно начнет действовать с 1 сентября 2022 года.
Постановление определяет порядок действий экипажа в случае возникновения угрозы безопасности полета и перечень специальных средств, которые можно использовать для ее предотвращения. Наручники и ремни можно будет применять при угрозе жизни и здоровью пассажиров, а также при отказе подчиняться распоряжениям командира экипажа.
Проект постановления был размещен Минтрансом для общественного обсуждения в январе 2022 года. В феврале Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в ведомство письмо с его критикой.
Как сообщала газета «Известия», в ассоциации заявили, что некоторые из предложенных требований будет невозможно исполнить на практике. Например, в проекте постановления говорилось, что нарушителя нельзя размещать на местах у прохода или аварийного выхода, а члены экипажа должны постоянно наблюдать за ним.
В окончательной версии из постановления убрали пункт о запрете размещать нарушителя у прохода или аварийного выхода. Требование наблюдать за ним осталось — но из документа убрали слово «постоянно».