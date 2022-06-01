WSJ рассказал о поставках переработанной российской нефти в США несмотря на санкции

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Российская нефть, несмотря на объявленное эмбарго, все-таки попадает в США, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка рассказали WSJ, что нефтяные трейдеры находят способы обойти запрет на поставки российской нефти, объявленный США. В частности, они скрывают, что российская нефть-сырец использовалась в бензине, дизельном топливе или других продуктах переработки.

Так, по данным издания, груз топлива, частично произведенного из российской нефти, прибыл морским путем в Нью-Йорк и Нью-Джерси в мае. Его доставили в США через Суэцкий канал и через Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые являются крупными покупателями российской нефти.

Также, по данным издания, добытая в России нефть перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях, а также у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется не только в Китай и Индию, но и в страны Европы.

Президент США Джо Байден 8 марта — вскоре после российского вторжения в Украину — объявил о запрете на импорт российских нефти и газа. Евросоюз 31 мая объявил, что в рамках нового пакета санкций согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не затронет поставки по трубопроводам. Также в пакет входит запрет на страхование морских перевозок российской нефти, который поддержала Великобритания и, следовательно, он распространяется на крупнейший в этой сфере рынок страхования — Lloydʼs of London.

Сообщалось, что на фоне санкций Индия и Китай нарастили импорт российской нефти, которая продается со значительным дисконтом.

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