«Макдоналдс» подал заявки в Роспатент на регистрацию еще трех брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас»

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Российское подразделение «Макдоналдс» подало в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов «Это он», «Точно он» и «Компас». По сведениям агентства «Москва», заявки поступили 27 мая.

Чуть ранее компания уже обращалась в ведомство за регистрацией четырех брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Еще на нее зарегистрирован домен veseloivkusno.ru.

В пресс-службе «Макдоналдс» заявляли, что выберут из регистрируемых брендов одно название для новой российской сети.

«Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка 16 мая. Через несколько дней компания сообщила, что продала свой бизнес предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который ранее был одним из ее франчайзи.

По данным ТАСС, ресторан на Пушкинской площади в Москве, где раньше был первый в России «Макдоналдс», откроется под новым названием 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что меню в новых ресторанах останется прежним.

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