Лавров: российские военные обеспечат проход судов с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует прибрежные воды

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Военно-морской флот России обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует свои территориальные воды. Об этом, сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

«Если проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона давно гарантировала все, что зависит от нее для решения проблемы продовольственной безопасности. О каких мерах идет речь он не уточнил, обвинив западные страны в создании «массы искусственных проблем» с закрытием своих портов для российских судов и разрыве логистических и финансовых цепочек.

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Украина — четвертый в мире производитель зерновых. После начала войны страна не может экспортировать свои запасы продовольствия, что создает предпосылки для глобального продовольственного кризиса. По оценке США, в украинских элеваторах находятся 20 миллионов тонн зерна.

Страны Запада обвиняют Россию в блокировке вывоза зерна из украинских портов. В свою очередь в РФ говорят, что это западные партнеры «предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», а также связывают блокировку с тем, что Украина заминировала акваторию Черного моря. В Киеве в сложившейся ситуации просят о международных гарантиях для вывоза зерна.

30 мая президент РФ Владимир Путин во время беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова содействовать вывозу зерновых из украинских портов, а также может сама экспортировать удобрения и сельхозпродукцию в случае снятия санкций.

Подкаст «Что случилось» о продовольственном кризисе На мир надвигается продовольственный кризис, и западные политики винят в этом Россию. Неужели Кремль специально создал угрозу голода для борьбы с Западом?

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