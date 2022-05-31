Алексей Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств СПбГУ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте вуза.

Полномочия Кудрина как декана истекли 29 мая. На следующий день на заседании ученого совета СПбГУ должны были пройти выборы нового руководителя, где глава Счетной палаты был единственным претендентом.

Как следует из сообщения вуза, 13 мая Кудрин отказался от участия в выборах декана. По данным РБК, решение главы Счетной палаты было связано с тем, что он не согласен с позицией ректора Николая Кропачева по развитию факультета.

Теперь обязанности руководителя факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Алексей Кудрин был деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ с момента его основания в 2011 году. В создании факультета также участвовала американская образовательная организация Бард-колледж (Bard College).

В июне 2021 года Генпрокуратура РФ признала Бард-колледж «нежелательной» организацией. Одного из преподавателей СПбГУ Майкла Фриса, который отвечал за академический обмен вуза с Бард-колледжем, по сообщению студентов, выслали из России.

В апреле 2022 года на факультете прошла прокурорская проверка, а в мае собственную проверку провело руководство СПбГУ. В итоге комиссия обнаружила в программе факультета «крайне идеологизированные дисциплины» и потребовала изменить учебный план.

Кроме того, работу всего СПбГУ проверила Счетная палата, выявив, в частности, факты простоя дорогостоящего оборудования. В вузе заявили, что не считают замечания ведомства существенными, поскольку они «не выдерживают содержательной критики».

Читайте также

В России впервые признали «нежелательной» организацией целый университет — американский Бард-колледж На него пожаловался Александр Ионов — тот самый, что написал донос на «Медузу»

Читайте также

В России впервые признали «нежелательной» организацией целый университет — американский Бард-колледж На него пожаловался Александр Ионов — тот самый, что написал донос на «Медузу»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь