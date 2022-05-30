В России с 1 июня на 10% увеличат пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что подписал постановления о повышении с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости.

О повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ несколько дней назад объявил президент РФ Владимир Путин.

Мишустин, объявляя об индексации, отметил, что к величине МРОТ привязаны, в числе прочего, пособия на детей.

Индексация, по словам Мишустина, коснется более 50 миллионов жителей России, на нее из бюджета выделено более 500 миллиардов рублей.

По состоянию на конец мая, МРОТ был установлен на уровне 13 890 рублей. Величина прожиточного минимума в целом по России составляла 12 654 рубля, а средний размер пенсии — 18 984 рубля. Теперь, как подчеркнул Мишустин, неработающие пенсионеры в среднем будут получать более 19 тысяч рублей. Пересмотр МРОТ приведет к повышению зарплаты более 4,5 миллионов работников, добавил он.

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