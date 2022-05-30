Украинская прокуратура передала в суд дело против российского военного Михаила Романова. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании мирных жителей в Богдановке

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о передаче в суд дела против российского военнослужащего Михаила Романова, который обвиняется в убийстве мужчины в Киевской области и изнасиловании его жены.

«Медуза» подробно писала о предполагаемых преступлениях Михаила Романова в селе Богдановка, опираясь на многочисленные свидетельства пострадавших и очевидцев.

«Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации Броварского района обвиняемый вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел и застрелил его хозяина. В дальнейшем он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая насилием и оружием потерпевшему и его малолетнему ребенку, находившемуся рядом, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя», — заявили в офисе генпрокурора.

Романов не задержан украинскими властями. Информации о его возможном местонахождении в сообщениях о передаче дела в суд нет.

Согласно данным из соцсетей, 31-летний Михаил Романов родился в городе Пласт Челябинской области и жил с супругой и ребенком в Чебаркуле, где расквартированы части 90-й танковой дивизии, в одном из полков которой он проходил службу по контракту. Дивизия после вывода из-под Киева продолжает воевать в Луганской области; информации о судьбе Романова в открытых источниках нет.

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