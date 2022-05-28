«Коммерсант» рассказал об отказе торговых сетей, ушедших из России, возвращать деньги за подарочные сертификаты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Покупатели столкнулись с массовым отказом в возврате средств за приобретенные подарочные карты и сертификаты в торговых сетях, приостановивших работу в России на фоне войны в Украине, пишет «Коммерсант».

Такие проблемы, например, наблюдаются в магазинах Mothercare и Levi`s. Холдинг Inditex, владеющих магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, пока предлагает клиентам продлить срок действия подарочных карт.

Как заявил газете глава организации «Общественная потребительная инициатива» Олег Павлов, число жалоб о невозможности вернуть деньги за сертификаты в последние месяцы растет. По его оценкам, сейчас на подарочных картах россиян находятся десятки миллионов рублей.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть „зависшие“ на сертификатах средства покупателей», — заявил Павлов.

Пресс-служба Роспотребнадзора в комментарии «Говорит Москва» разъяснила порядок возврата средств: это можно сделать через службу поддержки компании или составив заявление об отказе от подарочной карты с требованием о возврате неиспользованного остатка.

Согласно подсчетам Йельской школы менеджмента на конец мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

Главные события дня

Война Девяносто четвертый день

Главные события дня

Война Девяносто четвертый день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь