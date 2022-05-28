«Коммерсант» рассказал об отказе торговых сетей, ушедших из России, возвращать деньги за подарочные сертификаты
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Покупатели столкнулись с массовым отказом в возврате средств за приобретенные подарочные карты и сертификаты в торговых сетях, приостановивших работу в России на фоне войны в Украине, пишет «Коммерсант».
Такие проблемы, например, наблюдаются в магазинах Mothercare и Levi`s. Холдинг Inditex, владеющих магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius, пока предлагает клиентам продлить срок действия подарочных карт.
Как заявил газете глава организации «Общественная потребительная инициатива» Олег Павлов, число жалоб о невозможности вернуть деньги за сертификаты в последние месяцы растет. По его оценкам, сейчас на подарочных картах россиян находятся десятки миллионов рублей.
«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть „зависшие“ на сертификатах средства покупателей», — заявил Павлов.
Пресс-служба Роспотребнадзора в комментарии «Говорит Москва» разъяснила порядок возврата средств: это можно сделать через службу поддержки компании или составив заявление об отказе от подарочной карты с требованием о возврате неиспользованного остатка.
Олег Павлов считает, что потребителю будет достаточно написать претензию на имя компании, которая, скорее всего, будет удовлетворена. Но руководитель практики разрешения споров K&P.Law Дина Шибзухова полагает, что торговая сеть может сослаться на невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, доказав которые, бизнес может быть освобожден от ответственности.
Согласно подсчетам Йельской школы менеджмента на конец мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.