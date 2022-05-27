Официальный курс евро за день вырос на пять рублей

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Официальный курс евро на выходные, установленный Центробанком, составляет 69,44 рубля. Таким образом, за день европейская валюта подорожала ровно на пять рублей.

Курс доллара установлен на уровне 66,41, что на 4,36 рубля выше, чем днем ранее.

За два последних дня евро укрепился почти на 12 рублей, доллар — на 10 рублей. Ослабление рубля происходит на фоне понижения ключевой ставки ЦБ с 14 до 11%, а также облегчения условий по продаже валютной выручки для экспортеров.

Рубль к двадцатым числам мая на фоне жестких валютных ограничений укрепился до максимумов за последние пять лет. Аналитики отмечали, что такой высокий курс рубля невыгоден властям РФ, так как снижает экспортные доходы бюджета в пересчете на национальную валюту.

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