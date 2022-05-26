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В Харьковской области в результате обстрелов российскими военными 26 мая погибли девять человек, в том числе пятимесячный ребенок и его отец. Об этом заявил глава областной администрации Олег Синегубов.

Пострадали 19 человек пострадали, в том числе мать погибшего младенца и ребенок девяти лет.

Большинство погибших и пострадавших находились в Харькове, следует из сообщения «Суспiльне».

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