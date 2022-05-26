Курсы доллара и евро на Московской бирже резко выросли после решения ЦБ снизить ключевую ставку

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Доллар и евро на Московской бирже резко подорожали после того, как Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 14 до 11%.

По состоянию на 13:00 мск курс евро превысил отметку 65 рублей. По сравнению с закрытием предыдущих торгов курс европейской валюты вырос более чем на 4,5 рубля. Доллар США торговался по 62,6 рубля, что на 3,3 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов.

После начала российского вторжения в Украину ЦБ РФ ввел жесткие ограничения на валютном рынке, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Это стало одним из основных факторов рост курса российской валюты. Так, 23 мая курс евро к рублю на Московской бирже опустился до минимума за семь лет.

24 мая российским экспортерам разрешили продавать лишь 50% выручки вместо 80%. Как отмечали эксперты, эта мера должна была повлиять на курс рубля, наравне со снижением ключевой ставки, о планах внеочередного пересмотра которой ЦБ объявил 25 мая.

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