Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Многоразовый космический корабль Starliner завершил второй в своей истории тестовый космический полет. Об этом сообщает NASA.

Корабль приземлился в американском штате Нью-Мексико. Посадка была произведена с помощью трех парашютов и шести подушек безопасности.

Тестовый полет Starliner длился около шести суток — корабль был запущен из Флориды 19 мая, а 20 мая пристыковался к МКС. Starliner доставил на станцию 360 килограммов полезных грузов.

Полет проходил без экипажа — в корабле находились антропоморфные устройства с датчиками, измеряющими нагрузки. Следующий полет Starliner запланирован уже с астронавтами.

NASA разрабатывает Starliner при участии компании Boeing. Агентство рассчитывает, что использование корабля позволит отказаться от услуг «Роскосмоса», который отправляет к МКС астронавтов и космонавтов на «Союзах».

Первый тестовый полет Starliner состоялся в декабре 2019 года, но тогда корабль не смог пристыковаться к МКС из-за неисправного программного обеспечения. Второй полет первоначально был запланирован на 2021 год, но был перенесен из-за неисправности двигателей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в середине мая исключил полеты на Starliner российских космонавтов. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — отмечал он.

Читайте также

Желание суверенитета в России достигло космических масштабов (и это не игра слов). Но можно ли быть по-настоящему независимыми на орбите? Политолог Павел Лузин — о планах Роскосмоса уйти с МКС

Читайте также

Желание суверенитета в России достигло космических масштабов (и это не игра слов). Но можно ли быть по-настоящему независимыми на орбите? Политолог Павел Лузин — о планах Роскосмоса уйти с МКС

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь