Корабль Starliner успешно завершил тестовый полет — ему впервые удалось пристыковаться к МКС
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Многоразовый космический корабль Starliner завершил второй в своей истории тестовый космический полет. Об этом сообщает NASA.
Корабль приземлился в американском штате Нью-Мексико. Посадка была произведена с помощью трех парашютов и шести подушек безопасности.
Тестовый полет Starliner длился около шести суток — корабль был запущен из Флориды 19 мая, а 20 мая пристыковался к МКС. Starliner доставил на станцию 360 килограммов полезных грузов.
Полет проходил без экипажа — в корабле находились антропоморфные устройства с датчиками, измеряющими нагрузки. Следующий полет Starliner запланирован уже с астронавтами.
NASA разрабатывает Starliner при участии компании Boeing. Агентство рассчитывает, что использование корабля позволит отказаться от услуг «Роскосмоса», который отправляет к МКС астронавтов и космонавтов на «Союзах».
Первый тестовый полет Starliner состоялся в декабре 2019 года, но тогда корабль не смог пристыковаться к МКС из-за неисправного программного обеспечения. Второй полет первоначально был запланирован на 2021 год, но был перенесен из-за неисправности двигателей.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в середине мая исключил полеты на Starliner российских космонавтов. «Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — отмечал он.