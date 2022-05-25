В правительстве решили повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В правительстве согласовали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Окончательное решение о повышении примет президент России, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения, подчеркнул один из собеседников «Ведомостей».

Владимир Путин сообщит свое решение об индексации социальных выплат на заседании Государственного совета, которое пройдет 25 мая, заявил на прошлой неделе помощник президента Максим Орешкин.

Как пишут «Ведомости», одна из главных причин внеплановой индексации социальной поддержки — рост инфляции из-за последствий санкций.

МРОТ на 2022 год установлен на уровне 13 890 рублей. Величина прожиточного минимум в целом по России составляет 12 654 рубля, средний размер пенсии — 18 984 рубля.

В середине мая темпы роста цен в России замедлились впервые с начала февраля. Годовая инфляция снизилась до 17,69% (по сравнению с 17,83% на конец апреля).

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь