Минцифры РФ пригрозило лишить льгот IT-компании, увольняющие сотрудников-украинцев. При этом в ведомстве заявили, что не знают о таких случаях

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Министерство цифрового развития РФ будет лишать льгот IT-компании, которые будут увольнять сотрудников с украинским гражданством. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Минцифры России предупреждает ИТ-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — говорится в сообщении.

24 мая РБК со ссылкой на участников рынка сообщило, что российские компании начали увольнять или понижать в должностях IT-специалистов украинского происхождения. По словам собеседников издания, украинских IT-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий», а негласное требование об этом исходит от государственных заказчиков.

В министерстве информацию РБК не подтвердили, заявив, что не располагают данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов.

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