Разведка Финляндии: Россия в ближайшие годы не сможет значительно усилить позиции на финской границе

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Россия в ближайшие годы не сможет значительно усилить свое присутствие на границе с Финляндией, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Финляндии полковник Эсапекка Вехкаоя.

По его мнению, в случае вступления Финляндии в НАТО Россия захочет сосредоточить больше войск на границе, однако, по его мнению, «планы и реальность отличаются», сообщает финское издание Yle.

Как следует из публикации, выводы Вехкаои связаны со значительными потерями России в войне против Украины.

В середине мая Финляндия и Швеция официально объявили о желании вступить в НАТО. Решение изменить свою политику нейтралитета они объяснили вторжением России в Украину. После этого Минобороны РФ объявило о планах сформировать в Западном военном округе 12 воинских частей и подразделений.

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