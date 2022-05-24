Разведка Финляндии: Россия в ближайшие годы не сможет значительно усилить позиции на финской границе
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Россия в ближайшие годы не сможет значительно усилить свое присутствие на границе с Финляндией, заявил глава разведывательного центра Сил обороны Финляндии полковник Эсапекка Вехкаоя.
По его мнению, в случае вступления Финляндии в НАТО Россия захочет сосредоточить больше войск на границе, однако, по его мнению, «планы и реальность отличаются», сообщает финское издание Yle.
Как следует из публикации, выводы Вехкаои связаны со значительными потерями России в войне против Украины.
Финская военная разведка обладает «очень хорошей способностью видеть и слышать», что происходит и планируется в соседних с Финляндией регионах, заверил Вехкаоя.
В середине мая Финляндия и Швеция официально объявили о желании вступить в НАТО. Решение изменить свою политику нейтралитета они объяснили вторжением России в Украину. После этого Минобороны РФ объявило о планах сформировать в Западном военном округе 12 воинских частей и подразделений.