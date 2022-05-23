РБК: за восстановление Донецка и Луганска будет отвечать мэрия Москвы

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Мэрия Москвы будет курировать восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к властям города.

Средства будут направлены из московского бюджета, но какую сумму придется потратить, пока неясно, рассказал источник, добавив, что «помощь будет комплексная».

В пресс-службе мэрии Москвы от комментариев отказались, пишет РБК.

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19 мая первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщал, что российские регионы «возьмут шефство» над районами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что в каждом случае будет «отдельное решение» по поводу того, из каких источников регионы будут брать средства на помощь ЛНР и ДНР.

О шефстве над теми или иными территориями самопровозглашенных ЛНР и ДНР уже заявили власти Брянской, Курской, Ленинградской, Московской и Нижегородской областей, а также Севастополя, напоминает РБК. Похожая модель использовалась в 2014 году после присоединения Крыма. Однако, заявил источник издания, близкий к администрации президента, там речь шла о других масштабах восстановления инфраструктуры.

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