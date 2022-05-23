Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за семь лет

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Курс евро на Московской бирже на торгах в понедельник опустился ниже отметки 59 рублей. По состоянию на 17:05 мск, евро на бирже стоил 57,26 рубля, на 2,96 рубля меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отмечает «Интерфакс», ниже 59 рублей биржевой курс единой европейской валюты предыдущий раз опускался в июне 2015 года.

Курс доллара на торгах 23 мая также снизился. Американская валюта, по состоянию на 17:05 мск, торговалась по 58,87 рубля, на 3,92 рубля меньше уровня закрытия предыдущей сессии.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» среди главных причин роста курса рубля к доллару и евро называют подготовку к пику налоговых выплат мая. 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в бюджет налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, а также акцизы, 27 мая — налог на прибыль. Все эти выплаты проводятся в рублях.

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Какие еще причины влияют на курс рубля

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