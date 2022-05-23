«Быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов». Зеленский подписал закон об изъятии имущества граждан, поддерживающих войну

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение в страну.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 12 мая. В нем устанавливается новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Еще в начала марта Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории Украины. Документ предусматривает национализацию имущества и финансовых средств юридических и физических лиц из России. В начале мая был подписал указ об изъятии активов дочерних предприятий Сбербанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ» в Украине.

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