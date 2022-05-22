Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов стран СНГ, участвовавших в Великой Отечественной войне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Парламент Украины принял законопроект о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В пояснительной записке к законопроекту, сообщает «Интерфакс-Украина», говорится, что причинами выхода из соглашения, в числе прочих, является вооруженная агрессия Российской Федерации (одной из стран-участниц СНГ) против Украины и «существенные отличия практик и законодательства Украины в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны от других стран — участниц соглашения».

Данное соглашение было подписано 9 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом Украины 18 апреля 2013 года.

Парламент Латвии 12 мая одобрил приостановку действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Это дало юридические основания для сноса памятника Освободителям в Риге. Часть населения Латвии много лет требует снести этот памятник, другие же жители страны считают, что его нужно сохранить.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь