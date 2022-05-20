После начала войны в России резко вырос спрос на товары для животных, украшения и кондиционеры

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Весной 2022 года в России существенно вырос спрос на товары для животных, ювелирные украшения, кондиционеры и вентиляторы, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на слова представителей логистических и торговых компаний.

В марте-апреле объемы доставки ювелирных изделий увеличились на 41% по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщили в логистических компаниях ПЭК, DPD и СДЭК. Продажи украшений в Ozon в марте-мае выросли в 1,5 раза по сравнению с весной прошлого года. «Коммерсант» писал в начале этого месяца, что оборот российских ретейлеров, продающих недорогие ювелирные украшения, упал на 30%.

Самый высокий спрос возник в сегменте товаров для животных. В DPD говорят, что за первые три месяца года компания доставила в 16 раз больше товаров для животных, чем за аналогичный период прошлого года.

В Ozon сказали, что растут продажи кормов для животных. «Штучные продажи всех зоокормов по итогам двух с половиной весенних месяцев выросли более чем в два раза к аналогичному периоду 2021 года», — сообщил представитель компании.

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За два месяца логистические компании перевезли на 49,7% больше климатического и вентиляционного оборудования. В Ozon говорят, что в марте-мае штучные продажи вентиляторов выросли по всей России почти в три раза, а продажи кондиционеров — более чем в пять раз.

В компаниях, опрошенных «Ведомостями», не назвали точные данные о количестве проданных и поставленных товаров, ссылаясь на закон о защите персональных данных и коммерческую тайну.

После начала российского вторжения в Украину многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности в России или полном уходе из страны.

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