Первый канал объявил о возвращении в эфир программы «Пусть говорят». Она не выходила с начала войны

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Ток-шоу «Пусть говорят», которое не выходило с 22 февраля, вернется в эфир Первого канала. Об этом было объявлено в эфире передачи «Доброе утро».

Как следует из объявления, «Пусть говорят» будет выходить не несколько раз в неделю, как прежде, а вечером по субботам.

Первое шоу будет посвящено смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина, которая, по словам ведущего Дмитрия Борисова, произошла в Мытищах при посещении «шамана».

После начала российского вторжения в Украину федеральные телеканалы поменяли сетку вещания, сделав акцент на «общественно-политических» передачах и обсуждении войны. На Первом, помимо «Пусть говорят», перестали выходить передачи «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Модный приговор». Разные источники несколько раз сообщали о закрытии «Вечернего Урганта», однако Первый канал это отрицает.

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