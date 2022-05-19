«Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания». Российский сержант на суде в Киеве признал вину в убийстве мирного жителя

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Российский сержант Вадим Шишимарин — первый военный из РФ, которого судят в Украине по обвинению в военных преступлениях, — объявил в суде, что признает вину.

«Я считаю это неприемлемым и уголовно наказуемым. Высшая мера наказания. Своей вины я не отрицаю», — заявил Шишимарин 19 мая на заседании суда, которое проходит в открытом режиме.

Шишмарин, пишет проект «Грати», ведущий текстовый онлайн с заседания, также признал, что понимал, что стреляет в гражданского, и что мог в той ситуации действовать иначе — «просто напугать».

В суде также выступила вдова убитого Шишимариным жителя Сумской области Александра Шелипова. Прокурор спросил у нее, какого бы наказания она хотела для российского военного. «Я думаю, что пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших защитников „Азовстали“, я не буду против», — ответила Екатерина Шелипова.

Ранее адвокат Вадима Шишимарина заявил, что его подзащитный признает вину в убийстве, но заявляет, что выполнял приказ командования. Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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