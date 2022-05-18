Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

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Депутаты Госдумы от ЛДПР избрали новым руководителем фракции Леонида Слуцкого, сообщает «Интерфакс».

Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 4 апреля от последствий коронавирусной инфекции.

27 мая состоится съезд ЛДПР, на котором будет избран новый глава партии.

Подробнее о претендентах на пост главы ЛДПР

В Кремле выбирают преемника Владимира Жириновского. Среди кандидатов — депутат Леонид Слуцкий и телеведущий Владимир Соловьев Правда, в администрации президента уже думают о «постепенной утилизации» ЛДПР

Подробнее о претендентах на пост главы ЛДПР

В Кремле выбирают преемника Владимира Жириновского. Среди кандидатов — депутат Леонид Слуцкий и телеведущий Владимир Соловьев Правда, в администрации президента уже думают о «постепенной утилизации» ЛДПР

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