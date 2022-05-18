Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
Источник: Интерфакс
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Депутаты Госдумы от ЛДПР избрали новым руководителем фракции Леонида Слуцкого, сообщает «Интерфакс».
Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского, скончавшегося 4 апреля от последствий коронавирусной инфекции.
27 мая состоится съезд ЛДПР, на котором будет избран новый глава партии.