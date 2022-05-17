На краснодарскую судью, чья дочь сыграла свадьбу за пять миллионов рублей, завели уголовное дело. Причиной стали 127 прогулов

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Бывшая глава административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, пишет «Коммерсант».

По информации издания, постановление о возбуждении дела подписал лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Хахалева с января 2016 года по июль 2019 года без уважительных причин не вышла на работу 127 раз. Все эти дни были отмечены как рабочие, и Хахалевой начислялась зарплата. Суммарно, считает следствие, она незаконно получила 1,2 миллиона рублей.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласилась на возбуждение дела в отношении Хахалевой, уволенной из краевого суда летом 2020 года. С такой просьбой в ВККС тогда также обращался Бастрыкин.

Представители Хахалевой пытались оспорить это решение, заявляя, что ее отсутствие на рабочем месте было связано с «защитой чести и деловой репутации». Однако 18 апреля представители Хахалевой без объяснения причин отозвали жалобу.

Предположительно, пишет «Коммерсант», Хахалева находится за пределами России.

Елена Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери в июле 2017 года, на которой выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Бывший супруг Елены Хахалевой заявлял, что на свадьбу потратили «максимум пять миллионов рублей». Такую же сумму после проверки назвали в совете судей Краснодарского края. В отношении Хахалевой проводилось несколько служебных проверок, но нарушений по их итогам не выявили.

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