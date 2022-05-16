Российские аэропорты попросили у Минтранса разрешения не списывать старое оборудование для досмотра. Его нечем заменить

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попросила Минтранс России разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания заданного срока службы. Об этом со ссылкой на письмо ассоциации в ведомство сообщает «Коммерсант».

Как отметили в ассоциации, большинство российских аэропортов оснащены оборудованием для досмотра из США, Великобритании, Германии и Финляндии. Срок эксплуатации таких устройств установлен производителем в пределах десяти лет, после чего их нельзя использовать по закону.

Во многих российских аэропортах сроки эксплуатации средств досмотра истекают в ближайшее время, говорится в письме. При этом из-за санкций заменить их невозможно, а оборудования отечественного производства в нужном количестве нет.

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», — отмечается в обращении.

По оценке ассоциации, импортозамещение оборудования для досмотра займет не менее пяти лет. Авторы письма предлагают вернуть практику «продления ресурсов», которая до 2016 года существовала по распоряжению Ространснадзора.

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Собеседники «Коммерсанта» в нескольких аэропортах отметили, что «устаревание оборудования и выход его из строя не остановят никакие регламенты». В компании сочли инициативу о возврате к старым руководствам «бессмысленной». Там отметили, что в будущем замену устаревшему оборудованию можно будет найти в России и на азиатских рынках.

В Пулково сообщили, что работу оборудования можно продлить после истечения срока эксплуатации «при обеспечении определенных технических характеристик». В Шереметьево заявили, что оборудование аэропорта «может работать как минимум еще пять лет», а техподдержку оказывает российская компания. Отечественную технику там заказывать пока не планируют.

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