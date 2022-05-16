Бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова приговорили к двум с половиной годам колонии за нападение на полицейского

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Суд в Перми назначил два с половиной года колонии общего режима бывшему депутату Госдумы и члену фракции «Единая Россия» Алексею Бурнашову по делу об оскорблении представителя власти и насилии против него. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2021 года Бурнашов был задержан в Перми по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. По данным следствия, депутат попытался скрыться, а потом нецензурно обругал инспектора ДПС, толкнул его и ударил кулаком в шею, пишет РИА Новости.

После задержания Бурнашова в интернете появилось видео, где он оскорбляет инспектора ДПС. В «Единой России» раскритиковали депутата. Но комиссия Госдумы по этике не стала лишать его мандата, порекомендовав принести извинения. Бурнашов это сделал.

Как пишет пермское издание 59.ru, гособвинение просило назначить Бурнашову пять лет колонии. Сам бывший депутат призывал дать ему «минимальное наказание и второй шанс». «Я уже понес наказание: я практически уничтожил свою политическую карьеру, — сказал Бурнашов в суде.

Алексей Бурнашов был депутатом пермской городской думы и краевого заксобрания. Депутатом Госдумы его избрали в 2016 году. Бурнашов состоял во фракции «Единой России», но при этом не являлся членом партии.

Еще до задержания, в июне 2021 года, Бурнашов проиграл внутрипартийные праймериз. Он не прошел в новый состав Госдумы.

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