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ФРГ планирует прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года, даже если Евросоюз не сможет согласовать нефтяное эмбарго. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По их словам, процесс заключения сделок с альтернативными поставщиками идет успешно, и Берлин рассчитывает решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Среди этих проблем — поиск альтернативных источников сырья для крупного нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт на северо-востоке страны, который снабжает топливом в том числе берлинский аэропорт.

После начала войны в Украине Германия уже сократила долю сырой нефти, импортируемой из России, с 35% до 12%. Берлин не раскрывает альтернативные источники сырья.

Введение эмбарго на российскую нефть к концу 2022 года входило в шестой пакет санкций Евросоюза, который глава Еврокомиссии официально анонсировала 4 мая.

По неофициальным данным, Германия изначально выступала против эмбарго, но в итоге решила поддержать его. Однако запрет импорта российской нефти публично отказалась поддержать Венгрия.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия предложила Венгрии, а также Словакии и Чехии (все три страны сильно зависят от российской нефти), отсрочку эмбарго. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил обсудить эмбарго на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет в конце мая.

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