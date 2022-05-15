«Новые власти» Херсонской области заявили, что российские военные пресекли бунт в колонии в Херсоне. Один человек погиб
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Российские военные пресекли бунт в колонии в Херсоне, утверждает активист Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называет «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области Украины.
Стремоусов заявил, что вся пенитенциарная система региона находится под контролем украинских властей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины якобы устроили провокацию в колонии в Херсоне и выпустили заключенных из камер. «Но ситуация была локализована с помощью военных. Ситуация сейчас под контролем», — заявил Стремоусов.
«Там (в колонии) один погибший. Он хотел убежать, перелезал через забор, его остановили», — сказал собеседник агентства. Он не привел другие подробности.
Во время войны невозможно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.