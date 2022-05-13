«Коммерсант»: запчасти в России подорожали в среднем на 30 процентов

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Автозапчасти в России подорожали в среднем на 30% с февраля, когда российские войска вторглись в Украину. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования» и представителей автосервисов.

Запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля подорожали в среднем на 31% по сравнению с февралем. В частности, передние бамперы подорожали на 34%, передние двери — на 30%, стекла — на 26%.

По словам собеседников «Коммерсанта», «запасы комплектующих на складах тают». При этом если для старых моделей есть неоригинальные кузовные части, то для «новых и уникальных» моделей наблюдается их «острый дефицит». Сложности также есть с электронными блоками управления; лучше ситуация обстоит с такими запчастями, как фильтры, колодки и диски, и с деталями подвески.

По словам главы сервиса Fresh Auto Ильи Иванского, среди основных причин дефицита запчастей — волатильность валют и логистические проблемы: нехватка контейнеров для морских перевозок и сбои в маршрутах. Разрешенный правительством «параллельный импорт» доступность запчастей пока не увеличил.

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