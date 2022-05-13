КНДР впервые сообщила о случаях смерти от ковида. Всего «неизвестной лихорадкой» в стране заболели 350 тысяч человек

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Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о смерти в КНДР шести человек в ходе распространения «лихорадки неизвестного происхождения». У одного из умерших анализ подтвердил заражение коронавирусом (вариант омикрон).

12 мая было выявлено 18 тысяч новых заболевших.

Всего с конца апреля этой лихорадкой заболели более 350 тысяч человек, из которых более 162 тысяч уже выздоровели. Более 187 тысяч человек находятся на карантине и получают лечение, сказано в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что одновременное появление лихорадки во многих районах страны говорит о несовершенстве существующей системы борьбы с эпидемиями.

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12 мая 2022 года КНДР впервые с начала пандемии коронавируса заявила о вспышке этого заболевания.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии было зарегистрировано более 520 миллионов случаев коронавируса. Более 6,2 миллиона человек умерли.

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