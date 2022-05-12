Верховный суд отказался рассматривать жалобу Навального на приговор по делу о «клевете на ветерана»

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Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты политика Алексея Навального на приговор по уголовному делу о «клевете на ветерана Великой Отечественной войны».

«Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы 20 февраля 2021 года признала Навального виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены политику условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу «Ив Роше» по приговору мирового судьи Навальному было назначено 3,5 года колонии со штрафом 850 тысяч рублей. Политик вину не признал, но штраф был полностью выплачен.

После процесса по делу о «клевете на ветерана» в отношении Навального было возбуждено уголовное дело о неуважении к суду. Позже оно было объединено с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате на личные нужды средств, собранных для и . 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Подробнее о суде над Навальным

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

Подробнее о суде над Навальным

Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима Возможно, из-за войны вы не очень внимательно следили за этим политическим процессом. Вот главное, что там происходило

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