«Лукойл» объявил о покупке российского бизнеса Shell

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Компания «Лукойл» покупает принадлежащую Shell сеть автозаправок в России, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компаний.

Дочернему предприятию Shell в России принадлежат 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ.

В Shell отметили, что после продажи «Лукойлу» сети АЗС и завода «более 350 работников ООО „Шелл нефть“ сохранят трудовые отношения с новым собственником».

Сумма сделки не раскрывается. Для ее завершения еще требуется получить согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Британско-нидерландская компания Shell через несколько дней после вторжения России в Украину объявила о выходе из «Сахалина-2» и других совместных проектов с «Газпромом». Позднее компания сообщила о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты и газ.

После начала войны в Украине несколько сотен иностранных компаний объявили о приостановке работы в России или об уходе с российского рынка.

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