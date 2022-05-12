Курс доллара на Московской бирже снизился до 65 рублей. Впервые с февраля 2020 года
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Курс американской валюты на торгах на Московской бирже опустился до уровня 65 рублей. С начала торговой сессии курс доллара снизился более чем на 2 рубля. По состоянию на 15:20 мск, доллар на бирже стоил 65 рублей ровно.
Курс евро к российской валюте также снизился почти на 3 рубля по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 67,64 рубля на 15:20 мск.
Курс доллара предыдущий раз был у отметки 65 рублей в феврале 2020 года.
Биржевые аналитики, опрошенные РБК, связывают рост курса рубля с тем, что российские экспортеры активно продают валютную выручку. Кроме того, считают они, российскую валюту поддержало заявление премьер-министра Италии Марио Драги, сказавшего накануне, что европейские компании могут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкций, введенных против России.