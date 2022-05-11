Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику перевозки пассажиров. Причины не объясняются

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Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, Росавиация традиционно публиковала в месяц несколько отчетов: оперативные, а затем уточненные данные о перевозках пассажиров, сведения о загрузке российских аэропортов, включая отдельно данные по пассажиропотоку , также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ отечественными и иностранными перевозчиками.

В апреле ни один из этих отчетов не вышел.

Представитель Росавиации подтвердил «Интерфаксу», что «публикация статистических данных временно приостановлена». С чем связано это решение, он не уточнил.

Пассажирские авиаперевозки значительно сократились после начала вторжения в Украину. Евросоюз, США и ряд другие стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, Россия ответила тем же. Кроме того, из-за санкций самолетам американского и европейского производства, находящиеся в лизинге в России, грозит арест. Также с начала вторжения не работают 11 аэропортов на юге России.

В середине апреля было объявлено, что из резервного фонда правительства России авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат денег пассажирам за рейсы, которые были отменены из-за санкций. Аэропортам, которые закрыты из-за войны, из бюджета будет выделено 1,5 миллиарда рублей на компенсацию их расходов.

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