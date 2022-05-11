Режиссера «Не время умирать» и «Настоящего детектива» Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах

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Три актрисы обвинили режиссера Кэри Фукунагу в сексуальных домогательствах, сообщает Yahoo News.

Первой о неподобающем поведении Фукунаги публично заявила 23-летняя Рейчел Винберг. Она отреагировала на пост режиссера, которым он прокомментировал историю о деле «Роу против Уэйда», определившем судьбу абортов в США. «Тем временем в Америке Верховный суд вот-вот подтолкнет нас на шаг ближе к войне с самими собой… узаконив войну против прав женщин», — написал Фукунага.

Винберг возмутила попытка режиссера выступить в роли защитника прав женщин, и она опубликовала в инстаграме несколько сториз, в которых рассказала, как Фукунага преследовал ее. «Ему плевать на права женщин», — написала она, добавив, что режиссер «несколько лет держал ее в страхе». Винберг заявила, что состояла в отношениях с Фукунагой с 18 до 21 года, однако режиссер не хотел афишировать это и, в частности, просил девушку представляться его родственницей.

После этого о сексуальных домогательствах заявили Ханна и Кэйлин Лосч. По их словам, Фукунага, когда им было 20 лет, спрашивал у них, не хотят ли они заняться сексом втроем и заявлял, что инцест приемлем, «если это всех устраивает».

Кэри Фукунага, снявший «Не время умирать» и «Настоящего детектива», на обвинения пока не ответил. Он находится в Украине с гуманитарной миссией.

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