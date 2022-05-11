Посла США пригласили в МИД РФ. Российская сторона заявила, что «обсуждались вопросы двусторонней повестки дня»

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Посол США в России Джон Салливан в среду был приглашен в МИД РФ. Причины визита названы не были. В здании российского министерства иностранных дел Салливан пробыл около 20 минут и уехал, отказавшись от каких-либо комментариев журналистам.

В заявлении, которое выпустил МИД, также не содержатся подробности визита. Сообщается лишь, что Джон Салливан встретился с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. «Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», — завил МИД, не став раскрывать никакие иные подробности.

Также в МИД РФ в среду был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский. От него российская сторона потребовала извинений в связи с нападением на посла РФ в Польше Сергея Андреева, которого 9 мая при попытке возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве облили краской.

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