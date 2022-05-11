По делу о пожарах в Красноярском крае задержали трех человек

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели людей в результате массовых пожаров в Красноярском крае.

Оно расследуется по статьям о халатности (ч. 3 ст. 293 УК), причинении смерти по неосторожности (ч. 1, ч.3 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК).

В рамках расследования задержаны трое сотрудников ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго»: мастер участка Казачинского РЭС (ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), начальник Рыбинского РЭС и начальник района электрических сетей.

Массовые пожары в нескольких регионах Сибири начались 7 мая на фоне резкого ухудшения погоды и сильного порывистого ветра. В Красноярском крае из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, а также пала сухой травы возникли пожары в 60 населенных пунктах. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов. Погибли восемь человек.