«Фонтанка»: в Петербурге среди участников «Бессмертного полка» была нанятая массовка

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В шествии «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге участвовали люди, нанятые за деньги, пишет «Фонтанка». Издание выяснило, что их набирало московское рекламное агентство «Акула», занимающееся организацией массовки.

Объявление, на которое обратила внимание журналистка «Фонтанки», появилось в одном из телеграм-каналов за пять дней до 9 мая. В нем сообщалось, что оплата составит 300 рублей за один час, а с координатором просили связаться в WhatsApp.

Журналистка откликнулась на объявление, с ней связались и сказали, куда нужно прийти за полчаса до начала шествия. В месте сбора организаторы выдали пришедшим плакаты. По оценке журналистки, согласившихся пойти на шествие за плату было около 50-70 человек.

Журналистке вручили фото военного, погибшего в феврале 2000 года в Чечне. После шествия часть плакатов забрали организаторы от «Акулы», а остальные оставили участникам. «Предсказать судьбу оставленных штендеров несложно. Зачем хранить у себя дома фотографии неизвестных погибших людей?» — пишет «Фонтанка».

Нанятым участникам шествия заплатили по 450 рублей, вместо обещанных 300 рублей. Полученные средства, по словам журналистки, она перечислила в Российский Красный Крест.

«Закс.ру» также сообщило об участии в «Бессмертном полку» в Петербурге нанятых агентством «Акула» людей. Корреспонденту этого издания, также откликнувшемуся на объявление о наборе массовки, досталась табличка с сотрудником милиции, который погиб при исполнении служебных обязанностей в марте 2003 года. Издание запросило комментарий у руководителя компании «Акула» Георгия Акулова, но он отвечать на вопросы отказался.

Шествие «Бессмертный полк» было задумано как акция памяти участников Великой Отечественной войны, проходящая в виде шествий в городах на 9 мая. Ее инициировали в 2012 году томские журналисты, в дальнейшем она вышла на федеральный и международный уровень.

В 2022 году на «Бессмертный полк» предложили приносить фотографии погибших не только в Великой Отечественной войне, но и в войне в Украине и других конфликтах. «Если члены семей считают, что они хотят почтить память своего героя, погибшего в Афгане, Чечне или вот сейчас, то они могут взять портрет своего героя и пройти с его портретом, и никто им слова не скажет, потому что это точно так же человек, погибший за свою страну», — заявила пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Создатели «Бессмертного полка» из Томска заявили, что это противоречит изначальной идее шествия.

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