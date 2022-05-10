Королева Великобритании пропустит тронную речь из-за «эпизодических проблем с мобильностью»

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Королева Великобритании Елизавета II не примет участия в традиционной церемонии открытия сессии парламента 10 мая, объявил Букингемский дворец. Вместо нее тронную речь зачитает принц Чарльз.

Как сообщает BBC News, королева, которой 21 апреля исполнилось 96 лет, до последнего момента хотела принять участие в церемонии в Вестминстере, но в итоге вынуждена была отказаться из-за «эпизодических проблем с мобильностью».

В 2022 году Елизавета II участвовала только в одном публичном мероприятии за пределами Виндзорского замка — поминальной службе в Вестминстерском аббатстве по покойному мужу, принцу Филиппу.

Елизавета II пропускала ежегодную тронную речь на открытии парламента только два раза за 70 лет своего правления — в 1959 и 1963 годах. Тогда оба раза она была беременна.

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