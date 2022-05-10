Бывшего осветителя Московской филармонии, который вывел на стену слова «Свободу политзаключенным», задержали в Ленинградской области за поджог флага

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Бывший осветитель Московской филармонии Станислав Семенюк, который уволился после того, как вывел на стену слова «Свободу политзаключенным», задержан в Ленинградской области за поджог флага. Об этом сообщает его друг, пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

По словам Яковлева, Семенюк сжег флаг с литерой Z, который висел на здании правления садового товарищества, где живут его родители. Из сообщения Baza следует, что литера Z (а также надпись «Своих не бросаем») была нанесена на российский триколор. На фото с обгоревшим флагом, которое выложил этот телеграм-канал, также видны цвета флага РФ.

По данным сайта 47news, полиция возбудила дело по статье о надругательстве над государственным флагом, максимальное наказание по которой — год лишения свободы.

Официально информация о возбуждении дела не подтверждена.

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