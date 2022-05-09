Великобритания повысила пошлины на платину и палладий из России

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Великобритания ввела новые торговые санкции в отношении России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину, сообщает департамент внешней торговли Великобритании.

Британские власти решили ввести повышенные пошлины на импорт ряда товаров, в том числе платину и палладий. Объем торговли этими товарами до войны составлял 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в год. Великобритания введет дополнительный 35-процентный импортный тариф.

«Россия — одна из ведущих стран-производительниц платины и палладия в мире и сильно зависит от Великобритании в экспорте изделий из платины и палладия», — сказано в сообщении департамента.

Кроме того, Великобритания расширила перечень товаров, экспорт которых в Россию запрещен. Это касается секторов российской экономики, наиболее зависимых от британских товаров. В список включили машинное оборудование, химикаты, пластмассы и резину. В 2021 году экспорт этих товаров из Великобритании в Россию составил 250 миллионов фунтов.

С начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела санкции на импорт и экспорт продукции на четыре миллиарда фунтов.

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