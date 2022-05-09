Украинские власти сообщили о ракетном обстреле Одесской области

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Одесская область подверглась ракетному обстрелу вечером 9 мая, сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на пресс-секретаря областной администрации Сергея Братчука.

По сведениям оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, с российского самолета стратегической авиации Ту-22 по области были выпущены три ракеты типа «Кинжал».

«Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры, разрушены пять зданий», — сообщили военные.

В результате обстрела пострадали два человека, они госпитализированы.

В Минобороны РФ эту информацию еще не комментировали.

Во время ракетного удара в Одессе находился президент Европейского совета Шарль Мишель. Из-за воздушной тревоги ему пришлось прятаться в убежище, пишет Bild.

Во время войны оперативно проверить информацию, распространяемую сторонами конфликта, невозможно.

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