Сын диктатора Фердинанда Маркоса лидирует на выборах президента Филиппин

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Сын филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос-младший по прозвищу Бонгбонг лидирует на выборах президента Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неофициальные предварительные результаты подсчета голосов.

После подсчета двух третей бюллетеней Маркос-младший более чем в два раза по числу голосов опережает ближайшего конкурента — Лени Робредо, которая занимает пост вице-президента страны. Как пишет «Би-би-си», официальные результаты могут быть объявлены лишь через несколько дней.

Бонгбонг Маркос был выдвинут той же партией, что и действующий президент Родриго Дутерте, получивший известность, в частности, из-за внесудебных убийств нескольких тысяч человек в ходе кампании против наркоторговли. Дочь Дутерте баллотируется в паре с Маркосом как вице-президент.

Фердинанд Маркос был президентом Филиппин с 1965 по 1986 год. Значительную часть срока он правил в условиях чрезвычайного положения; его правление сопровождалось похищениями и убийствами диссидентов и оппозиционеров. Семья Маркосов, как считается, похитила из государственной казны миллиарды долларов.

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