На выборах в Северной Ирландии впервые победила националистическая партия «Шинн Фейн». Она выступает за объединение с Ирландией

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В Северной Ирландии на выборах в Ассамблею впервые победила националистическая партия «Шинн Фейн», поддерживающая политическое единство с Ирландией.

У «Шинн Фейн» будет 27 мест в ассамблее из 90, у Демократической юнионистской партии, выигравшей выборы с начала 2000-х, — 25 мест. Юнионисты побеждали на выборах в законодательный орган Северной Ирландии с момента ее основания в 1921 году, пишет «Би-би-си».

Объединение Северной Ирландии и Ирландии не занимало центрального места в предвыборной кампании партии, пишет Associated Press.

Лидер «Шинн Фейн» Мишель ОʼНил имеет право стать первым министром по итогам выборов, однако кабинет министров будет сформирован только в случае, если Демократическая юнионистская партия выдвинет заместителя первого министра — в Северной Ирландии правительство возглавляют оба чиновника. Юнионисты .

Объединение Ирландии и Северной Ирландии возможно в случае, если в обоих странах за это проголосуют на референдумах. Референдум в Северной Ирландии может быть назначен лишь в случае, если опросы общественного мнения покажут, что большинство поддерживают объединение.

Лидер ирландской «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд заявила 7 мая, что референдумы об объединении Ирландии могут пройти в ближайшие пять лет.

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