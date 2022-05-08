Минобороны РФ объявило об уничтожении у Змеиного двух украинских самолетов и вертолета. В Украине — об уничтожении трех российских катеров и вертолета
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Минобороны РФ заявило, что в ночь на 8 мая у острова Змеиного в Черном море были уничтожены «два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины».
В ведомстве также заявили об уничтожении в районе Одессы украинского корвета.
Представитель администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, в свою очередь, что у Змеиного были уничтожены российски вертолет и три катера. По его словам, в результате погибли не менее 40 российских военнослужащих.
Независимых сообщений о происходившем у острова Змеиный в последние сутки нет.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.