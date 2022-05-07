Москалькова: в Украине освободили 11 российских гражданских моряков

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что 11 членов экипажа судна «Авангард» вернулись в Россию «из украинского плена».

«Освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна „Авангард“, граждане Российской Федерации», — заявила Москалькова. В экипаж входили уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

По словам омбудсмена, 1 декабря 2021 года судно «Авангард» зашло в порт Измаила в Одесской области на ремонт, а после начала российской «спецоперации» в Украине судно и экипаж блокировали.

По заявлению Москальковой, в Украине удерживают еще 60 моряков с семи российских судов.

6 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об обмене пленными с Россией. По ее словам, украинской стороне передали 41 человека — 28 военных и 13 гражданских. Верещук не уточняла, сколько человек передали российской стороне.

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