РБК: дальневосточная авиакомпания «Аврора» столкнулась с нехваткой самолетов
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Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», созданная в 2021 году путем объединения нескольких региональных авиаперевозчиков, столкнулась с нехваткой самолетов на фоне санкций против России, пишет РБК со ссылкой на три источника.
Каковы масштабы дефицита, из статьи неясно. РБК упоминает три самолета Bombardier, которые стоят в аэропорту Якутска в нелетном состоянии.
По словам источников, проблемы связаны с прекращением поставок запчастей и комплектующих для зарубежных самолетов, а также отказом от техобслуживания. В первую очередь, сложности касаются канадских самолетов Bombardier, сказано в статье.
Как пишет РБК, «Аврора» должна в приоритетном порядке получить российские самолеты. В частности, еще в 2021 году авиакомпания должна была получить Superjet, но теперь, как следует из публикации, это произойдет не ранее 2023 года.
«Аврора» борется с дефицитом самолетов, в частности, договариваясь с другими авиакомпаниями о совместных рейсах (вместо конкуренции на одних и тех же направлениях). Эта мера в 2022 году коснется как минимум семи маршрутов, на шести из которых ранее планировалось использовать самолеты Bombardier.
На льготные пассажирские авиаперевозки по 20 маршрутам внутри ДФО в 2021 году из федерального бюджета было выделено 1,23 млрд руб. Этими рейсами в прошлом году воспользовались 62,1 тыс. человек, отмечал руководитель Росавиации Александр Нерадько. По словам представителя Минтранса, объем субсидирования «Авроры» в 2022 году вырос в пять раз и составил 5,9 млрд руб. В этом году авиакомпания летает по 36 маршрутам.